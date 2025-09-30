KurseKategorien
SHO-PH: Sunstone Hotel Investors Inc 6.125% Series H Cumulative Redeema

21.84 USD 0.01 (0.05%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SHO-PH hat sich für heute um -0.05% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 21.84 bis zu einem Hoch von 21.84 gehandelt.

Verfolgen Sie die Sunstone Hotel Investors Inc 6.125% Series H Cumulative Redeema-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von SHO-PH heute?

Die Aktie von Sunstone Hotel Investors Inc 6.125% Series H Cumulative Redeema (SHO-PH) notiert heute bei 21.84. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.05% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 21.85 und das Handelsvolumen erreichte 2. Das Live-Chart von SHO-PH zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie SHO-PH Dividenden?

Sunstone Hotel Investors Inc 6.125% Series H Cumulative Redeema wird derzeit mit 21.84 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 3.51% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von SHO-PH zu verfolgen.

Wie kaufe ich SHO-PH-Aktien?

Sie können Aktien von Sunstone Hotel Investors Inc 6.125% Series H Cumulative Redeema (SHO-PH) zum aktuellen Kurs von 21.84 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 21.84 oder 22.14 platziert, während 2 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von SHO-PH auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in SHO-PH-Aktien?

Bei einer Investition in Sunstone Hotel Investors Inc 6.125% Series H Cumulative Redeema müssen die jährliche Spanne 20.19 - 22.15 und der aktuelle Kurs 21.84 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.18% und 3.51%, bevor sie Orders zu 21.84 oder 22.14 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von SHO-PH.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Sunstone Hotel Investors, Inc.?

Der höchste Kurs von Sunstone Hotel Investors, Inc. (SHO-PH) im vergangenen Jahr lag bei 22.15. Innerhalb von 20.19 - 22.15 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 21.85 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Sunstone Hotel Investors Inc 6.125% Series H Cumulative Redeema mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Sunstone Hotel Investors, Inc.?

Der niedrigste Kurs von Sunstone Hotel Investors, Inc. (SHO-PH) im Laufe des Jahres betrug 20.19. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 21.84 und der Spanne 20.19 - 22.15 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von SHO-PH live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von SHO-PH statt?

Sunstone Hotel Investors Inc 6.125% Series H Cumulative Redeema hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 21.85 und 3.51% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
21.84 21.84
Jahresspanne
20.19 22.15
Vorheriger Schlusskurs
21.85
Eröffnung
21.84
Bid
21.84
Ask
22.14
Tief
21.84
Hoch
21.84
Volumen
2
Tagesänderung
-0.05%
Monatsänderung
0.18%
6-Monatsänderung
3.51%
Jahresänderung
3.51%
