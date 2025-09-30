- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
SHO-PH: Sunstone Hotel Investors Inc 6.125% Series H Cumulative Redeema
Der Wechselkurs von SHO-PH hat sich für heute um -0.05% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 21.84 bis zu einem Hoch von 21.84 gehandelt.
Verfolgen Sie die Sunstone Hotel Investors Inc 6.125% Series H Cumulative Redeema-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von SHO-PH heute?
Die Aktie von Sunstone Hotel Investors Inc 6.125% Series H Cumulative Redeema (SHO-PH) notiert heute bei 21.84. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.05% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 21.85 und das Handelsvolumen erreichte 2. Das Live-Chart von SHO-PH zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie SHO-PH Dividenden?
Sunstone Hotel Investors Inc 6.125% Series H Cumulative Redeema wird derzeit mit 21.84 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 3.51% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von SHO-PH zu verfolgen.
Wie kaufe ich SHO-PH-Aktien?
Sie können Aktien von Sunstone Hotel Investors Inc 6.125% Series H Cumulative Redeema (SHO-PH) zum aktuellen Kurs von 21.84 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 21.84 oder 22.14 platziert, während 2 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von SHO-PH auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in SHO-PH-Aktien?
Bei einer Investition in Sunstone Hotel Investors Inc 6.125% Series H Cumulative Redeema müssen die jährliche Spanne 20.19 - 22.15 und der aktuelle Kurs 21.84 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.18% und 3.51%, bevor sie Orders zu 21.84 oder 22.14 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von SHO-PH.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Sunstone Hotel Investors, Inc.?
Der höchste Kurs von Sunstone Hotel Investors, Inc. (SHO-PH) im vergangenen Jahr lag bei 22.15. Innerhalb von 20.19 - 22.15 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 21.85 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Sunstone Hotel Investors Inc 6.125% Series H Cumulative Redeema mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Sunstone Hotel Investors, Inc.?
Der niedrigste Kurs von Sunstone Hotel Investors, Inc. (SHO-PH) im Laufe des Jahres betrug 20.19. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 21.84 und der Spanne 20.19 - 22.15 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von SHO-PH live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von SHO-PH statt?
Sunstone Hotel Investors Inc 6.125% Series H Cumulative Redeema hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 21.85 und 3.51% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 21.85
- Eröffnung
- 21.84
- Bid
- 21.84
- Ask
- 22.14
- Tief
- 21.84
- Hoch
- 21.84
- Volumen
- 2
- Tagesänderung
- -0.05%
- Monatsänderung
- 0.18%
- 6-Monatsänderung
- 3.51%
- Jahresänderung
- 3.51%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4