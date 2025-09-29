- Panorámica
SHO-PH: Sunstone Hotel Investors Inc 6.125% Series H Cumulative Redeema
El tipo de cambio de SHO-PH de hoy ha cambiado un -0.05%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 21.84, mientras que el máximo ha alcanzado 21.84.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Sunstone Hotel Investors Inc 6.125% Series H Cumulative Redeema. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de SHO-PH hoy?
Sunstone Hotel Investors Inc 6.125% Series H Cumulative Redeema (SHO-PH) se evalúa hoy en 21.84. El instrumento se negocia dentro de -0.05%; el cierre de ayer ha sido 21.85 y el volumen comercial ha alcanzado 2. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios SHO-PH en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Sunstone Hotel Investors Inc 6.125% Series H Cumulative Redeema?
Sunstone Hotel Investors Inc 6.125% Series H Cumulative Redeema se evalúa actualmente en 21.84. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 3.51% y USD. Monitoree los movimientos de SHO-PH en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de SHO-PH?
Puede comprar acciones de Sunstone Hotel Investors Inc 6.125% Series H Cumulative Redeema (SHO-PH) al precio actual de 21.84. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 21.84 o 22.14, mientras que 2 y 0.00% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de SHO-PH en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de SHO-PH?
Invertir en Sunstone Hotel Investors Inc 6.125% Series H Cumulative Redeema implica tener en cuenta el rango anual 20.19 - 22.15 y el precio actual 21.84. Muchos comparan 0.18% y 3.51% antes de colocar órdenes en 21.84 o 22.14. Estudie los cambios diarios de precios de SHO-PH en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Sunstone Hotel Investors, Inc.?
El precio más alto de Sunstone Hotel Investors, Inc. (SHO-PH) en el último año ha sido 22.15. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 20.19 - 22.15, una comparación con 21.85 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Sunstone Hotel Investors Inc 6.125% Series H Cumulative Redeema en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Sunstone Hotel Investors, Inc.?
El precio más bajo de Sunstone Hotel Investors, Inc. (SHO-PH) para el año ha sido 20.19. La comparación con los actuales 21.84 y 20.19 - 22.15 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de SHO-PH en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de SHO-PH?
En el pasado, Sunstone Hotel Investors Inc 6.125% Series H Cumulative Redeema ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 21.85 y 3.51% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 21.85
- Open
- 21.84
- Bid
- 21.84
- Ask
- 22.14
- Low
- 21.84
- High
- 21.84
- Volumen
- 2
- Cambio diario
- -0.05%
- Cambio mensual
- 0.18%
- Cambio a 6 meses
- 3.51%
- Cambio anual
- 3.51%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.