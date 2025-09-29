- 概要
SHO-PH: Sunstone Hotel Investors Inc 6.125% Series H Cumulative Redeema
SHO-PHの今日の為替レートは、-0.05%変化しました。日中、通貨は1あたり21.84の安値と21.84の高値で取引されました。
Sunstone Hotel Investors Inc 6.125% Series H Cumulative Redeemaダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
SHO-PH株の現在の価格は？
Sunstone Hotel Investors Inc 6.125% Series H Cumulative Redeemaの株価は本日21.84です。-0.05%内で取引され、前日の終値は21.85、取引量は2に達しました。SHO-PHのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Sunstone Hotel Investors Inc 6.125% Series H Cumulative Redeemaの株は配当を出しますか？
Sunstone Hotel Investors Inc 6.125% Series H Cumulative Redeemaの現在の価格は21.84です。配当方針は会社によりますが、投資家は3.51%やUSDにも注目します。SHO-PHの動きはライブチャートで確認できます。
SHO-PH株を買う方法は？
Sunstone Hotel Investors Inc 6.125% Series H Cumulative Redeemaの株は現在21.84で購入可能です。注文は通常21.84または22.14付近で行われ、2や0.00%が市場の動きを示します。SHO-PHの最新情報はライブチャートで確認できます。
SHO-PH株に投資する方法は？
Sunstone Hotel Investors Inc 6.125% Series H Cumulative Redeemaへの投資では、年間の値幅20.19 - 22.15と現在の21.84を考慮します。注文は多くの場合21.84や22.14で行われる前に、0.18%や3.51%と比較されます。SHO-PHの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Sunstone Hotel Investors, Inc.の株の最高値は？
Sunstone Hotel Investors, Inc.の過去1年の最高値は22.15でした。20.19 - 22.15内で株価は大きく変動し、21.85と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Sunstone Hotel Investors Inc 6.125% Series H Cumulative Redeemaのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Sunstone Hotel Investors, Inc.の株の最低値は？
Sunstone Hotel Investors, Inc.(SHO-PH)の年間最安値は20.19でした。現在の21.84や20.19 - 22.15と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。SHO-PHの動きはライブチャートで確認できます。
SHO-PHの株式分割はいつ行われましたか？
Sunstone Hotel Investors Inc 6.125% Series H Cumulative Redeemaは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、21.85、3.51%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 21.85
- 始値
- 21.84
- 買値
- 21.84
- 買値
- 22.14
- 安値
- 21.84
- 高値
- 21.84
- 出来高
- 2
- 1日の変化
- -0.05%
- 1ヶ月の変化
- 0.18%
- 6ヶ月の変化
- 3.51%
- 1年の変化
- 3.51%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前