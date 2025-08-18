Moedas / SHLS
SHLS: Shoals Technologies Group Inc - Class A
7.15 USD 0.08 (1.11%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SHLS para hoje mudou para -1.11%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 7.03 e o mais alto foi 7.32.
Veja a dinâmica do par de moedas Shoals Technologies Group Inc - Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
7.03 7.32
Faixa anual
2.71 7.62
- Fechamento anterior
- 7.23
- Open
- 7.30
- Bid
- 7.15
- Ask
- 7.45
- Low
- 7.03
- High
- 7.32
- Volume
- 2.351 K
- Mudança diária
- -1.11%
- Mudança mensal
- 13.31%
- Mudança de 6 meses
- 114.71%
- Mudança anual
- 27.45%
