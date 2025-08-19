통화 / SHLS
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
SHLS: Shoals Technologies Group Inc - Class A
7.29 USD 0.26 (3.44%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
SHLS 환율이 오늘 -3.44%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 7.25이고 고가는 7.76이었습니다.
Shoals Technologies Group Inc - Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SHLS News
- 쇼알스 테크놀로지, 52주 신고가 경신: 7.66 USD
- Shoals Technologies stock hits 52-week high at 7.66 USD
- Zacks Industry Outlook Highlights Sunrun, Shoals Technologies and Tigo Energy
- 3 Stocks to Buy as Solar Power Set to Drive 50%+ of New Capacity
- Is Antero Midstream (AM) Outperforming Other Oils-Energy Stocks This Year?
- Take the Zacks Approach to Beat the Markets: Hecla Mining, GE Aerospace & Stride in Focus
- Jefferies raises Shoals Technologies stock price target to $9 from $6
- Shoals Technologies Group, Inc. (SHLS)Barclays 39th Annual CEO Energy-Power Conference
- Shoals Technologies Group stock hits 52-week high at 7.14 USD
- Are Investors Undervaluing Shoals Technologies Group (SHLS) Right Now?
- Zacks Investment Ideas feature highlights: Invesco Solar ETF, Shoals Technology Group, Array Technologies and Nextracker
- Why Solar Could Be the Next Big AI Winner
- What Makes Shoals Technologies Group (SHLS) a Strong Momentum Stock: Buy Now?
- Zacks Investment Ideas feature highlights: SolarEdge Technologies, Nextracker, Sunrun, Array Technologies and Shoals Technologies
- Can Solar Power the AI Boom? Top Stocks to Watch
- Shoals Technologies stock hits 52-week high at $7.04
- Wall Street Analysts Think Shoals Technologies (SHLS) Could Surge 25.87%: Read This Before Placing a Bet
- Shoals Technologies names Aaron Zadeh as Pacific country manager
- 3 Solar Stocks On Fire Right Now — Momentum Rankings Show These Names Could Light Up Your Portfolio - Array Technologies (NASDAQ:ARRY)
- Are Oils-Energy Stocks Lagging Antero Midstream (AM) This Year?
- Time to Invest in Solar Energy?
- Top solar stocks according to WarrenAI
- Surging Earnings Estimates Signal Upside for Shoals Technologies (SHLS) Stock
- Shoals Technologies Group (SHLS) Just Overtook the 20-Day Moving Average
일일 변동 비율
7.25 7.76
년간 변동
2.71 7.76
- 이전 종가
- 7.55
- 시가
- 7.56
- Bid
- 7.29
- Ask
- 7.59
- 저가
- 7.25
- 고가
- 7.76
- 볼륨
- 10.479 K
- 일일 변동
- -3.44%
- 월 변동
- 15.53%
- 6개월 변동
- 118.92%
- 년간 변동율
- 29.95%
20 9월, 토요일