КотировкиРазделы
Валюты / SHLS
Назад в Рынок акций США

SHLS: Shoals Technologies Group Inc - Class A

7.11 USD 0.03 (0.42%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SHLS за сегодня изменился на 0.42%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.03, а максимальная — 7.37.

Следите за динамикой Shoals Technologies Group Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости SHLS

Дневной диапазон
7.03 7.37
Годовой диапазон
2.71 7.62
Предыдущее закрытие
7.08
Open
7.10
Bid
7.11
Ask
7.41
Low
7.03
High
7.37
Объем
10.321 K
Дневное изменение
0.42%
Месячное изменение
12.68%
6-месячное изменение
113.51%
Годовое изменение
26.74%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.