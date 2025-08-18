Валюты / SHLS
SHLS: Shoals Technologies Group Inc - Class A
7.11 USD 0.03 (0.42%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SHLS за сегодня изменился на 0.42%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.03, а максимальная — 7.37.
Следите за динамикой Shoals Technologies Group Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
7.03 7.37
Годовой диапазон
2.71 7.62
- Предыдущее закрытие
- 7.08
- Open
- 7.10
- Bid
- 7.11
- Ask
- 7.41
- Low
- 7.03
- High
- 7.37
- Объем
- 10.321 K
- Дневное изменение
- 0.42%
- Месячное изменение
- 12.68%
- 6-месячное изменение
- 113.51%
- Годовое изменение
- 26.74%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.