货币 / SHLS
SHLS: Shoals Technologies Group Inc - Class A
7.18 USD 0.07 (0.98%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SHLS汇率已更改0.98%。当日，交易品种以低点7.03和高点7.27进行交易。
关注Shoals Technologies Group Inc - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
7.03 7.27
年范围
2.71 7.62
- 前一天收盘价
- 7.11
- 开盘价
- 7.14
- 卖价
- 7.18
- 买价
- 7.48
- 最低价
- 7.03
- 最高价
- 7.27
- 交易量
- 4.452 K
- 日变化
- 0.98%
- 月变化
- 13.79%
- 6个月变化
- 115.62%
- 年变化
- 27.99%
