SHIM: Shimmick Corporation
2.96 USD 0.01 (0.34%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SHIM para hoje mudou para 0.34%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.84 e o mais alto foi 3.07.
Veja a dinâmica do par de moedas Shimmick Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
2.84 3.07
Faixa anual
1.30 3.78
- Fechamento anterior
- 2.95
- Open
- 3.07
- Bid
- 2.96
- Ask
- 3.26
- Low
- 2.84
- High
- 3.07
- Volume
- 24
- Mudança diária
- 0.34%
- Mudança mensal
- 4.23%
- Mudança de 6 meses
- 64.44%
- Mudança anual
- 19.35%
