SHIM: Shimmick Corporation
2.85 USD 0.10 (3.39%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SHIMの今日の為替レートは、-3.39%変化しました。日中、通貨は1あたり2.84の安値と3.07の高値で取引されました。
Shimmick Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SHIM News
- Goldsteen of Shimmick Corp sells shares worth $81,988
- Earnings call transcript: Shimmick Corp Q2 2025 shows strong revenue growth
- Shimmick Corporation (SHIM) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Shimmick Revenue Jumps 42 Percent in Q2
- Shimmick Q2 2025 slides: revenue jumps 42%, launches new electrical subsidiary
- Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) Misses Q2 Earnings Estimates
- Shimmick wins $156 million in preferred bidder contracts
- Shimmick corp director Goldsteen sells $16,831 in shares
- Shimmick wins $51 million water infrastructure contract in California
- Shimmick Corp ten percent owner sells $23,207 in stock
- Shimmick corp director Goldsteen sells $21k in stock
- Shimmick corp director Goldsteen sells $71k in stock
- Shimmick stock gains after launch of electrical subsidiary
- Shimmick launches electrical subsidiary to target infrastructure markets
- shimmick corp announces results of annual stockholder meeting
- Shimmick corp director Goldsteen sells shares for $3,468
- Shimmick Corporation Announces First Quarter 2025 Results
- Shimmick Q1 2025 slides: improved margins despite continued net loss
1日のレンジ
2.84 3.07
1年のレンジ
1.30 3.78
- 以前の終値
- 2.95
- 始値
- 3.07
- 買値
- 2.85
- 買値
- 3.15
- 安値
- 2.84
- 高値
- 3.07
- 出来高
- 31
- 1日の変化
- -3.39%
- 1ヶ月の変化
- 0.35%
- 6ヶ月の変化
- 58.33%
- 1年の変化
- 14.92%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K