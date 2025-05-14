クォートセクション
SHIM: Shimmick Corporation

2.85 USD 0.10 (3.39%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SHIMの今日の為替レートは、-3.39%変化しました。日中、通貨は1あたり2.84の安値と3.07の高値で取引されました。

Shimmick Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
2.84 3.07
1年のレンジ
1.30 3.78
以前の終値
2.95
始値
3.07
買値
2.85
買値
3.15
安値
2.84
高値
3.07
出来高
31
1日の変化
-3.39%
1ヶ月の変化
0.35%
6ヶ月の変化
58.33%
1年の変化
14.92%
