Valute / SHIM
SHIM: Shimmick Corporation
2.81 USD 0.04 (1.40%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SHIM ha avuto una variazione del -1.40% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.75 e ad un massimo di 2.93.
Segui le dinamiche di Shimmick Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
2.75 2.93
Intervallo Annuale
1.30 3.78
- Chiusura Precedente
- 2.85
- Apertura
- 2.84
- Bid
- 2.81
- Ask
- 3.11
- Minimo
- 2.75
- Massimo
- 2.93
- Volume
- 52
- Variazione giornaliera
- -1.40%
- Variazione Mensile
- -1.06%
- Variazione Semestrale
- 56.11%
- Variazione Annuale
- 13.31%
21 settembre, domenica