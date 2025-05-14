QuotazioniSezioni
SHIM: Shimmick Corporation

2.81 USD 0.04 (1.40%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SHIM ha avuto una variazione del -1.40% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.75 e ad un massimo di 2.93.

Segui le dinamiche di Shimmick Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
2.75 2.93
Intervallo Annuale
1.30 3.78
Chiusura Precedente
2.85
Apertura
2.84
Bid
2.81
Ask
3.11
Minimo
2.75
Massimo
2.93
Volume
52
Variazione giornaliera
-1.40%
Variazione Mensile
-1.06%
Variazione Semestrale
56.11%
Variazione Annuale
13.31%
