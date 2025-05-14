Devises / SHIM
SHIM: Shimmick Corporation
2.81 USD 0.04 (1.40%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de SHIM a changé de -1.40% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 2.75 et à un maximum de 2.93.
Suivez la dynamique Shimmick Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
SHIM Nouvelles
- Goldsteen of Shimmick Corp sells shares worth $81,988
- Earnings call transcript: Shimmick Corp Q2 2025 shows strong revenue growth
- Shimmick Corporation (SHIM) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Shimmick Revenue Jumps 42 Percent in Q2
- Shimmick Q2 2025 slides: revenue jumps 42%, launches new electrical subsidiary
- Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) Misses Q2 Earnings Estimates
- Shimmick wins $156 million in preferred bidder contracts
- Shimmick corp director Goldsteen sells $16,831 in shares
- Shimmick wins $51 million water infrastructure contract in California
- Shimmick Corp ten percent owner sells $23,207 in stock
- Shimmick corp director Goldsteen sells $21k in stock
- Shimmick corp director Goldsteen sells $71k in stock
- Shimmick stock gains after launch of electrical subsidiary
- Shimmick launches electrical subsidiary to target infrastructure markets
- shimmick corp announces results of annual stockholder meeting
- Shimmick corp director Goldsteen sells shares for $3,468
- Shimmick Corporation Announces First Quarter 2025 Results
- Shimmick Q1 2025 slides: improved margins despite continued net loss
Range quotidien
2.75 2.93
Range Annuel
1.30 3.78
- Clôture Précédente
- 2.85
- Ouverture
- 2.84
- Bid
- 2.81
- Ask
- 3.11
- Plus Bas
- 2.75
- Plus Haut
- 2.93
- Volume
- 52
- Changement quotidien
- -1.40%
- Changement Mensuel
- -1.06%
- Changement à 6 Mois
- 56.11%
- Changement Annuel
- 13.31%
20 septembre, samedi