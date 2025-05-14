Währungen / SHIM
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
SHIM: Shimmick Corporation
2.81 USD 0.04 (1.40%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SHIM hat sich für heute um -1.40% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.81 bis zu einem Hoch von 2.93 gehandelt.
Verfolgen Sie die Shimmick Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SHIM News
- Goldsteen of Shimmick Corp sells shares worth $81,988
- Earnings call transcript: Shimmick Corp Q2 2025 shows strong revenue growth
- Shimmick Corporation (SHIM) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Shimmick Revenue Jumps 42 Percent in Q2
- Shimmick Q2 2025 slides: revenue jumps 42%, launches new electrical subsidiary
- Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) Misses Q2 Earnings Estimates
- Shimmick wins $156 million in preferred bidder contracts
- Shimmick corp director Goldsteen sells $16,831 in shares
- Shimmick wins $51 million water infrastructure contract in California
- Shimmick Corp ten percent owner sells $23,207 in stock
- Shimmick corp director Goldsteen sells $21k in stock
- Shimmick corp director Goldsteen sells $71k in stock
- Shimmick stock gains after launch of electrical subsidiary
- Shimmick launches electrical subsidiary to target infrastructure markets
- shimmick corp announces results of annual stockholder meeting
- Shimmick corp director Goldsteen sells shares for $3,468
- Shimmick Corporation Announces First Quarter 2025 Results
- Shimmick Q1 2025 slides: improved margins despite continued net loss
Tagesspanne
2.81 2.93
Jahresspanne
1.30 3.78
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.85
- Eröffnung
- 2.84
- Bid
- 2.81
- Ask
- 3.11
- Tief
- 2.81
- Hoch
- 2.93
- Volumen
- 13
- Tagesänderung
- -1.40%
- Monatsänderung
- -1.06%
- 6-Monatsänderung
- 56.11%
- Jahresänderung
- 13.31%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K