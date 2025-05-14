Валюты / SHIM
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
SHIM: Shimmick Corporation
3.12 USD 0.11 (3.65%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SHIM за сегодня изменился на 3.65%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.03, а максимальная — 3.18.
Следите за динамикой Shimmick Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости SHIM
- Goldsteen of Shimmick Corp sells shares worth $81,988
- Earnings call transcript: Shimmick Corp Q2 2025 shows strong revenue growth
- Shimmick Corporation (SHIM) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Shimmick Revenue Jumps 42 Percent in Q2
- Shimmick Q2 2025 slides: revenue jumps 42%, launches new electrical subsidiary
- Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) Misses Q2 Earnings Estimates
- Shimmick wins $156 million in preferred bidder contracts
- Shimmick corp director Goldsteen sells $16,831 in shares
- Shimmick wins $51 million water infrastructure contract in California
- Shimmick Corp ten percent owner sells $23,207 in stock
- Shimmick corp director Goldsteen sells $21k in stock
- Shimmick corp director Goldsteen sells $71k in stock
- Shimmick stock gains after launch of electrical subsidiary
- Shimmick launches electrical subsidiary to target infrastructure markets
- shimmick corp announces results of annual stockholder meeting
- Shimmick corp director Goldsteen sells shares for $3,468
- Shimmick Corporation Announces First Quarter 2025 Results
- Shimmick Q1 2025 slides: improved margins despite continued net loss
Дневной диапазон
3.03 3.18
Годовой диапазон
1.30 3.78
- Предыдущее закрытие
- 3.01
- Open
- 3.07
- Bid
- 3.12
- Ask
- 3.42
- Low
- 3.03
- High
- 3.18
- Объем
- 42
- Дневное изменение
- 3.65%
- Месячное изменение
- 9.86%
- 6-месячное изменение
- 73.33%
- Годовое изменение
- 25.81%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.