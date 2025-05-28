Moedas / SGD
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
SGD: Safe and Green Development Corporation
1.33 USD 0.01 (0.75%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SGD para hoje mudou para -0.75%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.31 e o mais alto foi 1.38.
Veja a dinâmica do par de moedas Safe and Green Development Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SGD Notícias
- BMO Capital resumes Snowline Gold stock with Outperform rating
- Safe And Green Q2 Revenue Jumps 3,200%
- Safe and Green Development reports 3,200% revenue growth in Q2
- Trade wins and holiday woes: Mixed emotions amid the Singdollar’s climb against China’s yuan
- Why LendingClub Shares Are Trading Higher By Around 23%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL), AtriCure (NASDAQ:ATRC)
- China’s exports to emerging markets surge, UBS warns of disinflationary risks
- BMO Capital lowers Snowline Gold stock price target on Valley PEA results
- SGD appoints three new board members following acquisition
- SGD subsidiary expands into high-value soil products market
- Dow Gains Over 100 Points; US Job Openings Increase In April - Credo Technology Group (NASDAQ:CRDO), Ribbon Communications (NASDAQ:RBBN)
- US Stocks Mixed; Dollar General Posts Upbeat Earnings - Huachen AI Parking Mgmt (NASDAQ:HCAI), Dollar General (NYSE:DG)
- SGD acquires Resource Group to expand green solutions
- Why Box Shares Are Trading Higher By 12%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Brooge Energy (NASDAQ:BROG), Box (NYSE:BOX)
Faixa diária
1.31 1.38
Faixa anual
0.23 6.61
- Fechamento anterior
- 1.34
- Open
- 1.33
- Bid
- 1.33
- Ask
- 1.63
- Low
- 1.31
- High
- 1.38
- Volume
- 56
- Mudança diária
- -0.75%
- Mudança mensal
- 19.82%
- Mudança de 6 meses
- 0.00%
- Mudança anual
- 375.00%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh