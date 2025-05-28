Währungen / SGD
SGD: Safe and Green Development Corporation
1.26 USD 0.07 (5.26%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SGD hat sich für heute um -5.26% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.21 bis zu einem Hoch von 1.35 gehandelt.
Verfolgen Sie die Safe and Green Development Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
SGD News
Tagesspanne
1.21 1.35
Jahresspanne
0.23 6.61
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.33
- Eröffnung
- 1.34
- Bid
- 1.26
- Ask
- 1.56
- Tief
- 1.21
- Hoch
- 1.35
- Volumen
- 95
- Tagesänderung
- -5.26%
- Monatsänderung
- 13.51%
- 6-Monatsänderung
- -5.26%
- Jahresänderung
- 350.00%
