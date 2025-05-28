Валюты / SGD
SGD: Safe and Green Development Corporation
1.35 USD 0.04 (3.05%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SGD за сегодня изменился на 3.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.27, а максимальная — 1.39.
Следите за динамикой Safe and Green Development Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости SGD
- BMO Capital resumes Snowline Gold stock with Outperform rating
- Safe And Green Q2 Revenue Jumps 3,200%
- Safe and Green Development reports 3,200% revenue growth in Q2
- Trade wins and holiday woes: Mixed emotions amid the Singdollar’s climb against China’s yuan
- Why LendingClub Shares Are Trading Higher By Around 23%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL), AtriCure (NASDAQ:ATRC)
- China’s exports to emerging markets surge, UBS warns of disinflationary risks
- BMO Capital lowers Snowline Gold stock price target on Valley PEA results
- SGD appoints three new board members following acquisition
- SGD subsidiary expands into high-value soil products market
- Dow Gains Over 100 Points; US Job Openings Increase In April - Credo Technology Group (NASDAQ:CRDO), Ribbon Communications (NASDAQ:RBBN)
- US Stocks Mixed; Dollar General Posts Upbeat Earnings - Huachen AI Parking Mgmt (NASDAQ:HCAI), Dollar General (NYSE:DG)
- SGD acquires Resource Group to expand green solutions
- Why Box Shares Are Trading Higher By 12%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Brooge Energy (NASDAQ:BROG), Box (NYSE:BOX)
Дневной диапазон
1.27 1.39
Годовой диапазон
0.23 6.61
- Предыдущее закрытие
- 1.31
- Open
- 1.27
- Bid
- 1.35
- Ask
- 1.65
- Low
- 1.27
- High
- 1.39
- Объем
- 139
- Дневное изменение
- 3.05%
- Месячное изменение
- 21.62%
- 6-месячное изменение
- 1.50%
- Годовое изменение
- 382.14%
