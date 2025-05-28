통화 / SGD
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
SGD: Safe and Green Development Corporation
1.27 USD 0.06 (4.51%)
부문: 부동산 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
SGD 환율이 오늘 -4.51%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1.21이고 고가는 1.38이었습니다.
Safe and Green Development Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SGD News
- BMO Capital resumes Snowline Gold stock with Outperform rating
- Safe And Green Q2 Revenue Jumps 3,200%
- Safe and Green Development reports 3,200% revenue growth in Q2
- Trade wins and holiday woes: Mixed emotions amid the Singdollar’s climb against China’s yuan
- Why LendingClub Shares Are Trading Higher By Around 23%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL), AtriCure (NASDAQ:ATRC)
- China’s exports to emerging markets surge, UBS warns of disinflationary risks
- BMO Capital lowers Snowline Gold stock price target on Valley PEA results
- SGD appoints three new board members following acquisition
- SGD subsidiary expands into high-value soil products market
- Dow Gains Over 100 Points; US Job Openings Increase In April - Credo Technology Group (NASDAQ:CRDO), Ribbon Communications (NASDAQ:RBBN)
- US Stocks Mixed; Dollar General Posts Upbeat Earnings - Huachen AI Parking Mgmt (NASDAQ:HCAI), Dollar General (NYSE:DG)
- SGD acquires Resource Group to expand green solutions
- Why Box Shares Are Trading Higher By 12%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Brooge Energy (NASDAQ:BROG), Box (NYSE:BOX)
일일 변동 비율
1.21 1.38
년간 변동
0.23 6.61
- 이전 종가
- 1.33
- 시가
- 1.32
- Bid
- 1.27
- Ask
- 1.57
- 저가
- 1.21
- 고가
- 1.38
- 볼륨
- 153
- 일일 변동
- -4.51%
- 월 변동
- 14.41%
- 6개월 변동
- -4.51%
- 년간 변동율
- 353.57%
20 9월, 토요일