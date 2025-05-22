Moedas / SGC
SGC: Superior Group of Companies Inc
12.08 USD 0.61 (5.32%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SGC para hoje mudou para 5.32%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 11.46 e o mais alto foi 12.11.
Veja a dinâmica do par de moedas Superior Group of Companies Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
SGC Notícias
- Superior Uniform at Small-Cap Virtual Conference: Strategic Growth Insights
- Superior Group of Companies names Michael Koempel as president
- Superior Group (SGC) Dips More Than Broader Market: What You Should Know
- Wall Street Analysts Believe Superior Group (SGC) Could Rally 38.36%: Here's is How to Trade
- Superior Group (SGC) Just Overtook the 200-Day Moving Average
- Superior Group (SGC) Is Considered a Good Investment by Brokers: Is That True?
- Fast-paced Momentum Stock Superior Group (SGC) Is Still Trading at a Bargain
- Wall Street Analysts See a 55.87% Upside in Superior Group (SGC): Can the Stock Really Move This High?
- Superior Group of Companies, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:SGC)
- Superior Group of Companies, Inc. (SGC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Superior Group Q2 2025 beats earnings expectations
- Superior Group (SGC) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Superior Group Q1 2025 slides: Contact Centers shine as challenges persist
- Here's Why Superior Group (SGC) Fell More Than Broader Market
- Superior Group (SGC) Stock Dips While Market Gains: Key Facts
- Superior Group (SGC) Stock Drops Despite Market Gains: Important Facts to Note
- Superior Uniform at Sidoti’s Conference: Strategic Diversification
- Superior Group of Companies to Participate in the Sidoti June Investor Conference
- Superior Group of Companies to Participate in the D.A. Davidson Technology & Consumer Conference
- Superior Group of Companies to Participate in the Noble Capital Markets Emerging Growth Conference
- Noble Capital sets $16 target for Superior Uniform stock, sees growth
- Superior Group of Companies to Participate in the Barrington Research Spring Investment Conference
Faixa diária
11.46 12.11
Faixa anual
9.11 18.48
- Fechamento anterior
- 11.47
- Open
- 11.46
- Bid
- 12.08
- Ask
- 12.38
- Low
- 11.46
- High
- 12.11
- Volume
- 89
- Mudança diária
- 5.32%
- Mudança mensal
- -7.36%
- Mudança de 6 meses
- 10.02%
- Mudança anual
- -20.73%
