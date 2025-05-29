通貨 / SGC
SGC: Superior Group of Companies Inc
11.26 USD 0.70 (5.85%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SGCの今日の為替レートは、-5.85%変化しました。日中、通貨は1あたり10.96の安値と11.90の高値で取引されました。
Superior Group of Companies Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
10.96 11.90
1年のレンジ
9.11 18.48
- 以前の終値
- 11.96
- 始値
- 11.90
- 買値
- 11.26
- 買値
- 11.56
- 安値
- 10.96
- 高値
- 11.90
- 出来高
- 321
- 1日の変化
- -5.85%
- 1ヶ月の変化
- -13.65%
- 6ヶ月の変化
- 2.55%
- 1年の変化
- -26.12%
21 9月, 日曜日