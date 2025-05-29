クォートセクション
通貨 / SGC
株に戻る

SGC: Superior Group of Companies Inc

11.26 USD 0.70 (5.85%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SGCの今日の為替レートは、-5.85%変化しました。日中、通貨は1あたり10.96の安値と11.90の高値で取引されました。

Superior Group of Companies Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SGC News

1日のレンジ
10.96 11.90
1年のレンジ
9.11 18.48
以前の終値
11.96
始値
11.90
買値
11.26
買値
11.56
安値
10.96
高値
11.90
出来高
321
1日の変化
-5.85%
1ヶ月の変化
-13.65%
6ヶ月の変化
2.55%
1年の変化
-26.12%
21 9月, 日曜日