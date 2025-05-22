Валюты / SGC
SGC: Superior Group of Companies Inc
11.24 USD 0.05 (0.45%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SGC за сегодня изменился на 0.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.18, а максимальная — 11.67.
Следите за динамикой Superior Group of Companies Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
11.18 11.67
Годовой диапазон
9.11 18.48
- Предыдущее закрытие
- 11.19
- Open
- 11.30
- Bid
- 11.24
- Ask
- 11.54
- Low
- 11.18
- High
- 11.67
- Объем
- 111
- Дневное изменение
- 0.45%
- Месячное изменение
- -13.80%
- 6-месячное изменение
- 2.37%
- Годовое изменение
- -26.25%
