SGC: Superior Group of Companies Inc
11.66 USD 0.30 (2.51%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SGC hat sich für heute um -2.51% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 11.16 bis zu einem Hoch von 11.90 gehandelt.
Verfolgen Sie die Superior Group of Companies Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SGC News
- Superior Group of Companies präsentiert Wachstumsstrategie: KI-Einsatz und Effizienzsteigerung im Fokus
- Superior Uniform at Small-Cap Virtual Conference: Strategic Growth Insights
- Superior Group of Companies names Michael Koempel as president
- Superior Group (SGC) Dips More Than Broader Market: What You Should Know
- Wall Street Analysts Believe Superior Group (SGC) Could Rally 38.36%: Here's is How to Trade
- Superior Group (SGC) Just Overtook the 200-Day Moving Average
- Superior Group (SGC) Is Considered a Good Investment by Brokers: Is That True?
- Fast-paced Momentum Stock Superior Group (SGC) Is Still Trading at a Bargain
- Wall Street Analysts See a 55.87% Upside in Superior Group (SGC): Can the Stock Really Move This High?
- Superior Group of Companies, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:SGC)
- Superior Group of Companies, Inc. (SGC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Superior Group Q2 2025 beats earnings expectations
- Superior Group (SGC) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Superior Group Q1 2025 slides: Contact Centers shine as challenges persist
- Here's Why Superior Group (SGC) Fell More Than Broader Market
- Superior Group (SGC) Stock Dips While Market Gains: Key Facts
- Superior Group (SGC) Stock Drops Despite Market Gains: Important Facts to Note
- Superior Uniform at Sidoti’s Conference: Strategic Diversification
- Superior Group of Companies to Participate in the Sidoti June Investor Conference
- Superior Group of Companies to Participate in the D.A. Davidson Technology & Consumer Conference
- Superior Group of Companies to Participate in the Noble Capital Markets Emerging Growth Conference
- Noble Capital sets $16 target for Superior Uniform stock, sees growth
- Superior Group of Companies to Participate in the Barrington Research Spring Investment Conference
Tagesspanne
11.16 11.90
Jahresspanne
9.11 18.48
- Vorheriger Schlusskurs
- 11.96
- Eröffnung
- 11.90
- Bid
- 11.66
- Ask
- 11.96
- Tief
- 11.16
- Hoch
- 11.90
- Volumen
- 60
- Tagesänderung
- -2.51%
- Monatsänderung
- -10.58%
- 6-Monatsänderung
- 6.19%
- Jahresänderung
- -23.49%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K