Moedas / SERA
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
SERA: Sera Prognostics Inc - Class A
3.20 USD 0.01 (0.31%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SERA para hoje mudou para -0.31%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 3.12 e o mais alto foi 3.50.
Veja a dinâmica do par de moedas Sera Prognostics Inc - Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SERA Notícias
- Tracking Baker Brothers Portfolio – Q2 2025 Update
- Aerts Austin, CFO of Sera Prognostics, sells $16,578 in stock
- Lindgardt, Sera Prognostics CEO, sells $66k in shares
- Sera prognostics CIO Harrison sells $6.1k in shares
- Lawrence Sandra AJ sells SERA shares worth $11,891
- Sera Prognostics at H.C. Wainwright: PreTRM Test’s Market Push
- Earnings call transcript: Sera Prognostics beats EPS in Q2 2025, stock rises
- Sera Prognostics, Inc. (SERA) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Sera Prognostics, Inc. (SERA) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Sera Prognostics director Mirza sells $552 in stock
- Why Venus Concept Shares Are Trading Higher By Over 32%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Argo Blockchain (NASDAQ:ARBK), Autonomix Medical (NASDAQ:AMIX)
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 1.00%
- Tracking Baker Brothers Portfolio – Q1 2025 Update
- Sera Prognostics director Mirza Mansoor Raza sells $169 in stock
- sera prognostics announces board elections and auditor ratification
- abrdn Healthcare Opportunities Fund Q1 2025 Commentary
- Sera Prognostics stock hits 52-week low at $1.63 amid market challenges
- SERA PROGNOSTICS TO PARTICIPATE IN UPCOMING INVESTOR CONFERENCES
- Preterm at RBC Capital Markets: Diagnostic Innovations and Financial Strength
- Sera Prognostics stock hits 52-week low at $2.09 amid market challenges
- SERA PROGNOSTICS TO PRESENT AT RBC GLOBAL HEALTHCARE CONFERENCE
- Sera Stock: Hold, Potential Of PreTRM Test, Uncertain Commercial Timeline (SERA)
- Sera Prognostics Inc (SERA) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Tracking Baker Brothers Portfolio - Q4 2024 Update
Faixa diária
3.12 3.50
Faixa anual
1.37 9.13
- Fechamento anterior
- 3.21
- Open
- 3.23
- Bid
- 3.20
- Ask
- 3.50
- Low
- 3.12
- High
- 3.50
- Volume
- 89
- Mudança diária
- -0.31%
- Mudança mensal
- -1.23%
- Mudança de 6 meses
- -8.05%
- Mudança anual
- -58.66%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh