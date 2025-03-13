通貨 / SERA
SERA: Sera Prognostics Inc - Class A
3.20 USD 0.01 (0.31%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SERAの今日の為替レートは、-0.31%変化しました。日中、通貨は1あたり3.12の安値と3.50の高値で取引されました。
Sera Prognostics Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
SERA News
- Tracking Baker Brothers Portfolio – Q2 2025 Update
- Aerts Austin, CFO of Sera Prognostics, sells $16,578 in stock
- Lindgardt, Sera Prognostics CEO, sells $66k in shares
- Sera prognostics CIO Harrison sells $6.1k in shares
- Lawrence Sandra AJ sells SERA shares worth $11,891
- Sera Prognostics at H.C. Wainwright: PreTRM Test’s Market Push
- Earnings call transcript: Sera Prognostics beats EPS in Q2 2025, stock rises
- Sera Prognostics, Inc. (SERA) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Sera Prognostics, Inc. (SERA) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Sera Prognostics director Mirza sells $552 in stock
- Why Venus Concept Shares Are Trading Higher By Over 32%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Argo Blockchain (NASDAQ:ARBK), Autonomix Medical (NASDAQ:AMIX)
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 1.00%
- Tracking Baker Brothers Portfolio – Q1 2025 Update
- Sera Prognostics director Mirza Mansoor Raza sells $169 in stock
- sera prognostics announces board elections and auditor ratification
- abrdn Healthcare Opportunities Fund Q1 2025 Commentary
- Sera Prognostics stock hits 52-week low at $1.63 amid market challenges
- SERA PROGNOSTICS TO PARTICIPATE IN UPCOMING INVESTOR CONFERENCES
- Preterm at RBC Capital Markets: Diagnostic Innovations and Financial Strength
- Sera Prognostics stock hits 52-week low at $2.09 amid market challenges
- SERA PROGNOSTICS TO PRESENT AT RBC GLOBAL HEALTHCARE CONFERENCE
- Sera Stock: Hold, Potential Of PreTRM Test, Uncertain Commercial Timeline (SERA)
- Sera Prognostics Inc (SERA) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Tracking Baker Brothers Portfolio - Q4 2024 Update
1日のレンジ
3.12 3.50
1年のレンジ
1.37 9.13
- 以前の終値
- 3.21
- 始値
- 3.23
- 買値
- 3.20
- 買値
- 3.50
- 安値
- 3.12
- 高値
- 3.50
- 出来高
- 89
- 1日の変化
- -0.31%
- 1ヶ月の変化
- -1.23%
- 6ヶ月の変化
- -8.05%
- 1年の変化
- -58.66%
