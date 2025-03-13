Valute / SERA
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
SERA: Sera Prognostics Inc - Class A
3.30 USD 0.10 (3.12%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SERA ha avuto una variazione del 3.12% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.17 e ad un massimo di 3.41.
Segui le dinamiche di Sera Prognostics Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SERA News
- Tracking Baker Brothers Portfolio – Q2 2025 Update
- Aerts Austin, CFO of Sera Prognostics, sells $16,578 in stock
- Lindgardt, Sera Prognostics CEO, sells $66k in shares
- Sera prognostics CIO Harrison sells $6.1k in shares
- Lawrence Sandra AJ sells SERA shares worth $11,891
- Sera Prognostics at H.C. Wainwright: PreTRM Test’s Market Push
- Earnings call transcript: Sera Prognostics beats EPS in Q2 2025, stock rises
- Sera Prognostics, Inc. (SERA) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Sera Prognostics, Inc. (SERA) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Sera Prognostics director Mirza sells $552 in stock
- Why Venus Concept Shares Are Trading Higher By Over 32%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Argo Blockchain (NASDAQ:ARBK), Autonomix Medical (NASDAQ:AMIX)
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 1.00%
- Tracking Baker Brothers Portfolio – Q1 2025 Update
- Sera Prognostics director Mirza Mansoor Raza sells $169 in stock
- sera prognostics announces board elections and auditor ratification
- abrdn Healthcare Opportunities Fund Q1 2025 Commentary
- Sera Prognostics stock hits 52-week low at $1.63 amid market challenges
- SERA PROGNOSTICS TO PARTICIPATE IN UPCOMING INVESTOR CONFERENCES
- Preterm at RBC Capital Markets: Diagnostic Innovations and Financial Strength
- Sera Prognostics stock hits 52-week low at $2.09 amid market challenges
- SERA PROGNOSTICS TO PRESENT AT RBC GLOBAL HEALTHCARE CONFERENCE
- Sera Stock: Hold, Potential Of PreTRM Test, Uncertain Commercial Timeline (SERA)
- Sera Prognostics Inc (SERA) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Tracking Baker Brothers Portfolio - Q4 2024 Update
Intervallo Giornaliero
3.17 3.41
Intervallo Annuale
1.37 9.13
- Chiusura Precedente
- 3.20
- Apertura
- 3.23
- Bid
- 3.30
- Ask
- 3.60
- Minimo
- 3.17
- Massimo
- 3.41
- Volume
- 85
- Variazione giornaliera
- 3.12%
- Variazione Mensile
- 1.85%
- Variazione Semestrale
- -5.17%
- Variazione Annuale
- -57.36%
21 settembre, domenica