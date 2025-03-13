Валюты / SERA
SERA: Sera Prognostics Inc - Class A
3.08 USD 0.02 (0.65%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SERA за сегодня изменился на -0.65%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.02, а максимальная — 3.23.
Следите за динамикой Sera Prognostics Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
3.02 3.23
Годовой диапазон
1.37 9.13
- Предыдущее закрытие
- 3.10
- Open
- 3.07
- Bid
- 3.08
- Ask
- 3.38
- Low
- 3.02
- High
- 3.23
- Объем
- 102
- Дневное изменение
- -0.65%
- Месячное изменение
- -4.94%
- 6-месячное изменение
- -11.49%
- Годовое изменение
- -60.21%
