통화 / SERA
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
SERA: Sera Prognostics Inc - Class A
3.30 USD 0.10 (3.12%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
SERA 환율이 오늘 3.12%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 3.17이고 고가는 3.41이었습니다.
Sera Prognostics Inc - Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SERA News
- Tracking Baker Brothers Portfolio – Q2 2025 Update
- Aerts Austin, CFO of Sera Prognostics, sells $16,578 in stock
- Lindgardt, Sera Prognostics CEO, sells $66k in shares
- Sera prognostics CIO Harrison sells $6.1k in shares
- Lawrence Sandra AJ sells SERA shares worth $11,891
- Sera Prognostics at H.C. Wainwright: PreTRM Test’s Market Push
- Earnings call transcript: Sera Prognostics beats EPS in Q2 2025, stock rises
- Sera Prognostics, Inc. (SERA) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Sera Prognostics, Inc. (SERA) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Sera Prognostics director Mirza sells $552 in stock
- Why Venus Concept Shares Are Trading Higher By Over 32%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Argo Blockchain (NASDAQ:ARBK), Autonomix Medical (NASDAQ:AMIX)
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 1.00%
- Tracking Baker Brothers Portfolio – Q1 2025 Update
- Sera Prognostics director Mirza Mansoor Raza sells $169 in stock
- sera prognostics announces board elections and auditor ratification
- abrdn Healthcare Opportunities Fund Q1 2025 Commentary
- Sera Prognostics stock hits 52-week low at $1.63 amid market challenges
- SERA PROGNOSTICS TO PARTICIPATE IN UPCOMING INVESTOR CONFERENCES
- Preterm at RBC Capital Markets: Diagnostic Innovations and Financial Strength
- Sera Prognostics stock hits 52-week low at $2.09 amid market challenges
- SERA PROGNOSTICS TO PRESENT AT RBC GLOBAL HEALTHCARE CONFERENCE
- Sera Stock: Hold, Potential Of PreTRM Test, Uncertain Commercial Timeline (SERA)
- Sera Prognostics Inc (SERA) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Tracking Baker Brothers Portfolio - Q4 2024 Update
일일 변동 비율
3.17 3.41
년간 변동
1.37 9.13
- 이전 종가
- 3.20
- 시가
- 3.23
- Bid
- 3.30
- Ask
- 3.60
- 저가
- 3.17
- 고가
- 3.41
- 볼륨
- 85
- 일일 변동
- 3.12%
- 월 변동
- 1.85%
- 6개월 변동
- -5.17%
- 년간 변동율
- -57.36%
20 9월, 토요일