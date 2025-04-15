Divisas / SERA
SERA: Sera Prognostics Inc - Class A
3.21 USD 0.13 (4.22%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de SERA de hoy ha cambiado un 4.22%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 3.04, mientras que el máximo ha alcanzado 3.50.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Sera Prognostics Inc - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
SERA News
- Tracking Baker Brothers Portfolio – Q2 2025 Update
- Austin Aerts, CFO de Sera Prognostics, vende acciones por 16.578 dólares
- Aerts Austin, CFO of Sera Prognostics, sells $16,578 in stock
- Lindgardt, directora ejecutiva de Sera Prognostics, vende acciones por 66.000 dólares
- Lindgardt, Sera Prognostics CEO, sells $66k in shares
- Sera prognostics CIO Harrison sells $6.1k in shares
- Lawrence Sandra AJ sells SERA shares worth $11,891
- Sera Prognostics at H.C. Wainwright: PreTRM Test’s Market Push
- Earnings call transcript: Sera Prognostics beats EPS in Q2 2025, stock rises
- Sera Prognostics, Inc. (SERA) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Sera Prognostics, Inc. (SERA) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Sera Prognostics director Mirza sells $552 in stock
- Why Venus Concept Shares Are Trading Higher By Over 32%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Argo Blockchain (NASDAQ:ARBK), Autonomix Medical (NASDAQ:AMIX)
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 1.00%
- Tracking Baker Brothers Portfolio – Q1 2025 Update
- Sera Prognostics director Mirza Mansoor Raza sells $169 in stock
- sera prognostics announces board elections and auditor ratification
- abrdn Healthcare Opportunities Fund Q1 2025 Commentary
- Sera Prognostics stock hits 52-week low at $1.63 amid market challenges
- SERA PROGNOSTICS TO PARTICIPATE IN UPCOMING INVESTOR CONFERENCES
- Preterm at RBC Capital Markets: Diagnostic Innovations and Financial Strength
- Sera Prognostics stock hits 52-week low at $2.09 amid market challenges
- SERA PROGNOSTICS TO PRESENT AT RBC GLOBAL HEALTHCARE CONFERENCE
- Sera Stock: Hold, Potential Of PreTRM Test, Uncertain Commercial Timeline (SERA)
Rango diario
3.04 3.50
Rango anual
1.37 9.13
- Cierres anteriores
- 3.08
- Open
- 3.04
- Bid
- 3.21
- Ask
- 3.51
- Low
- 3.04
- High
- 3.50
- Volumen
- 157
- Cambio diario
- 4.22%
- Cambio mensual
- -0.93%
- Cambio a 6 meses
- -7.76%
- Cambio anual
- -58.53%
