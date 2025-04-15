Devises / SERA
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
SERA: Sera Prognostics Inc - Class A
3.30 USD 0.10 (3.12%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de SERA a changé de 3.12% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 3.17 et à un maximum de 3.41.
Suivez la dynamique Sera Prognostics Inc - Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SERA Nouvelles
- Tracking Baker Brothers Portfolio – Q2 2025 Update
- Austin Aerts, directeur financier de Sera Prognostics, vend des actions pour 16.578€
- Aerts Austin, CFO of Sera Prognostics, sells $16,578 in stock
- Lindgardt, PDG de Sera Prognostics, vend des actions pour 66.000€
- Lindgardt, Sera Prognostics CEO, sells $66k in shares
- Sera prognostics CIO Harrison sells $6.1k in shares
- Lawrence Sandra AJ sells SERA shares worth $11,891
- Sera Prognostics at H.C. Wainwright: PreTRM Test’s Market Push
- Earnings call transcript: Sera Prognostics beats EPS in Q2 2025, stock rises
- Sera Prognostics, Inc. (SERA) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Sera Prognostics, Inc. (SERA) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Sera Prognostics director Mirza sells $552 in stock
- Why Venus Concept Shares Are Trading Higher By Over 32%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Argo Blockchain (NASDAQ:ARBK), Autonomix Medical (NASDAQ:AMIX)
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 1.00%
- Tracking Baker Brothers Portfolio – Q1 2025 Update
- Sera Prognostics director Mirza Mansoor Raza sells $169 in stock
- sera prognostics announces board elections and auditor ratification
- abrdn Healthcare Opportunities Fund Q1 2025 Commentary
- Sera Prognostics stock hits 52-week low at $1.63 amid market challenges
- SERA PROGNOSTICS TO PARTICIPATE IN UPCOMING INVESTOR CONFERENCES
- Preterm at RBC Capital Markets: Diagnostic Innovations and Financial Strength
- Sera Prognostics stock hits 52-week low at $2.09 amid market challenges
- SERA PROGNOSTICS TO PRESENT AT RBC GLOBAL HEALTHCARE CONFERENCE
- Sera Stock: Hold, Potential Of PreTRM Test, Uncertain Commercial Timeline (SERA)
Range quotidien
3.17 3.41
Range Annuel
1.37 9.13
- Clôture Précédente
- 3.20
- Ouverture
- 3.23
- Bid
- 3.30
- Ask
- 3.60
- Plus Bas
- 3.17
- Plus Haut
- 3.41
- Volume
- 85
- Changement quotidien
- 3.12%
- Changement Mensuel
- 1.85%
- Changement à 6 Mois
- -5.17%
- Changement Annuel
- -57.36%
20 septembre, samedi