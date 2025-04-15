Währungen / SERA
SERA: Sera Prognostics Inc - Class A
3.24 USD 0.04 (1.25%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SERA hat sich für heute um 1.25% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.17 bis zu einem Hoch von 3.41 gehandelt.
Verfolgen Sie die Sera Prognostics Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
SERA News
- Tracking Baker Brothers Portfolio – Q2 2025 Update
- Sera Prognostics: CFO Aerts Austin verkauft Aktien im Wert von 16.578 US-Dollar
- Aerts Austin, CFO of Sera Prognostics, sells $16,578 in stock
- Sera Prognostics: CEO Lindgardt veräußert Aktien im Wert von rund 67.000 $
- Lindgardt, Sera Prognostics CEO, sells $66k in shares
- Sera prognostics CIO Harrison sells $6.1k in shares
- Lawrence Sandra AJ sells SERA shares worth $11,891
- Sera Prognostics at H.C. Wainwright: PreTRM Test’s Market Push
- Earnings call transcript: Sera Prognostics beats EPS in Q2 2025, stock rises
- Sera Prognostics, Inc. (SERA) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Sera Prognostics, Inc. (SERA) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Sera Prognostics director Mirza sells $552 in stock
- Why Venus Concept Shares Are Trading Higher By Over 32%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Argo Blockchain (NASDAQ:ARBK), Autonomix Medical (NASDAQ:AMIX)
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 1.00%
- Tracking Baker Brothers Portfolio – Q1 2025 Update
- Sera Prognostics director Mirza Mansoor Raza sells $169 in stock
- sera prognostics announces board elections and auditor ratification
- abrdn Healthcare Opportunities Fund Q1 2025 Commentary
- Sera Prognostics stock hits 52-week low at $1.63 amid market challenges
- SERA PROGNOSTICS TO PARTICIPATE IN UPCOMING INVESTOR CONFERENCES
- Preterm at RBC Capital Markets: Diagnostic Innovations and Financial Strength
- Sera Prognostics stock hits 52-week low at $2.09 amid market challenges
- SERA PROGNOSTICS TO PRESENT AT RBC GLOBAL HEALTHCARE CONFERENCE
- Sera Stock: Hold, Potential Of PreTRM Test, Uncertain Commercial Timeline (SERA)
Tagesspanne
3.17 3.41
Jahresspanne
1.37 9.13
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.20
- Eröffnung
- 3.23
- Bid
- 3.24
- Ask
- 3.54
- Tief
- 3.17
- Hoch
- 3.41
- Volumen
- 17
- Tagesänderung
- 1.25%
- Monatsänderung
- 0.00%
- 6-Monatsänderung
- -6.90%
- Jahresänderung
- -58.14%
