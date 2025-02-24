- Visão do mercado
SEA: ETF Series Solutions U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF
A taxa do SEA para hoje mudou para -0.28%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 14.13 e o mais alto foi 14.18.
Veja a dinâmica do par de moedas ETF Series Solutions U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de SEA hoje?
Hoje ETF Series Solutions U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) está avaliado em 14.18. O instrumento é negociado dentro de -0.28%, o fechamento de ontem foi 14.22, e o volume de negociação atingiu 4. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de SEA em tempo real.
As ações de ETF Series Solutions U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF pagam dividendos?
Atualmente ETF Series Solutions U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF está avaliado em 14.18. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -21.57% e USD. Monitore os movimentos de SEA no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de SEA?
Você pode comprar ações de ETF Series Solutions U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) pelo preço atual 14.18. Ordens geralmente são executadas perto de 14.18 ou 14.48, enquanto 4 e 0.35% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de SEA no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de SEA?
Investir em ETF Series Solutions U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF envolve considerar a faixa anual 10.49 - 18.41 e o preço atual 14.18. Muitos comparam -0.91% e 13.17% antes de enviar ordens em 14.18 ou 14.48. Estude as mudanças diárias de preço de SEA no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Claymore/Delta Global Shipping Index ETF?
O maior preço de Claymore/Delta Global Shipping Index ETF (SEA) no último ano foi 18.41. As ações oscilaram bastante dentro de 10.49 - 18.41, e a comparação com 14.22 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de ETF Series Solutions U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Claymore/Delta Global Shipping Index ETF?
O menor preço de Claymore/Delta Global Shipping Index ETF (SEA) no ano foi 10.49. A comparação com o preço atual 14.18 e 10.49 - 18.41 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de SEA em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de SEA?
No passado ETF Series Solutions U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 14.22 e -21.57% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 14.22
- Open
- 14.13
- Bid
- 14.18
- Ask
- 14.48
- Low
- 14.13
- High
- 14.18
- Volume
- 4
- Mudança diária
- -0.28%
- Mudança mensal
- -0.91%
- Mudança de 6 meses
- 13.17%
- Mudança anual
- -21.57%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8