SEA: ETF Series Solutions U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF
Le taux de change de SEA a changé de -0.84% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 14.22 et à un maximum de 14.25.
Suivez la dynamique ETF Series Solutions U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
SEA Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action SEA aujourd'hui ?
L'action ETF Series Solutions U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF est cotée à 14.22 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.84%, a clôturé hier à 14.34 et son volume d'échange a atteint 3. Le graphique en temps réel du cours de SEA présente ces mises à jour.
L'action ETF Series Solutions U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF verse-t-elle des dividendes ?
ETF Series Solutions U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF est actuellement valorisé à 14.22. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -21.35% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de SEA.
Comment acheter des actions SEA ?
Vous pouvez acheter des actions ETF Series Solutions U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF au cours actuel de 14.22. Les ordres sont généralement placés à proximité de 14.22 ou de 14.52, le 3 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de SEA sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action SEA ?
Investir dans ETF Series Solutions U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 10.49 - 18.41 et le prix actuel 14.22. Beaucoup comparent -0.63% et 13.49% avant de passer des ordres à 14.22 ou 14.52. Consultez le graphique du cours de SEA en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Claymore/Delta Global Shipping Index ETF ?
Le cours le plus élevé de Claymore/Delta Global Shipping Index ETF l'année dernière était 18.41. Au cours de 10.49 - 18.41, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 14.34 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de ETF Series Solutions U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Claymore/Delta Global Shipping Index ETF ?
Le cours le plus bas de Claymore/Delta Global Shipping Index ETF (SEA) sur l'année a été 10.49. Sa comparaison avec 14.22 et 10.49 - 18.41 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de SEA sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action SEA a-t-elle été divisée ?
ETF Series Solutions U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 14.34 et -21.35% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 14.34
- Ouverture
- 14.22
- Bid
- 14.22
- Ask
- 14.52
- Plus Bas
- 14.22
- Plus Haut
- 14.25
- Volume
- 3
- Changement quotidien
- -0.84%
- Changement Mensuel
- -0.63%
- Changement à 6 Mois
- 13.49%
- Changement Annuel
- -21.35%
