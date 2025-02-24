CotizacionesSecciones
SEA: ETF Series Solutions U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF

14.18 USD 0.04 (0.28%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de SEA de hoy ha cambiado un -0.28%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 14.13, mientras que el máximo ha alcanzado 14.18.

Siga la dinámica de la pareja de divisas ETF Series Solutions U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de SEA hoy?

ETF Series Solutions U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) se evalúa hoy en 14.18. El instrumento se negocia dentro de -0.28%; el cierre de ayer ha sido 14.22 y el volumen comercial ha alcanzado 4. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios SEA en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de ETF Series Solutions U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF?

ETF Series Solutions U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF se evalúa actualmente en 14.18. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -21.57% y USD. Monitoree los movimientos de SEA en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de SEA?

Puede comprar acciones de ETF Series Solutions U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) al precio actual de 14.18. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 14.18 o 14.48, mientras que 4 y 0.35% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de SEA en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de SEA?

Invertir en ETF Series Solutions U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF implica tener en cuenta el rango anual 10.49 - 18.41 y el precio actual 14.18. Muchos comparan -0.91% y 13.17% antes de colocar órdenes en 14.18 o 14.48. Estudie los cambios diarios de precios de SEA en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Claymore/Delta Global Shipping Index ETF?

El precio más alto de Claymore/Delta Global Shipping Index ETF (SEA) en el último año ha sido 18.41. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 10.49 - 18.41, una comparación con 14.22 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de ETF Series Solutions U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Claymore/Delta Global Shipping Index ETF?

El precio más bajo de Claymore/Delta Global Shipping Index ETF (SEA) para el año ha sido 10.49. La comparación con los actuales 14.18 y 10.49 - 18.41 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de SEA en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de SEA?

En el pasado, ETF Series Solutions U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 14.22 y -21.57% después de las acciones corporativas.

Rango diario
14.13 14.18
Rango anual
10.49 18.41
Cierres anteriores
14.22
Open
14.13
Bid
14.18
Ask
14.48
Low
14.13
High
14.18
Volumen
4
Cambio diario
-0.28%
Cambio mensual
-0.91%
Cambio a 6 meses
13.17%
Cambio anual
-21.57%
