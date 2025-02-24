- Übersicht
SEA: ETF Series Solutions U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF
Der Wechselkurs von SEA hat sich für heute um -0.35% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 14.13 bis zu einem Hoch von 14.18 gehandelt.
Verfolgen Sie die ETF Series Solutions U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von SEA heute?
Die Aktie von ETF Series Solutions U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) notiert heute bei 14.17. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.35% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 14.22 und das Handelsvolumen erreichte 10. Das Live-Chart von SEA zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie SEA Dividenden?
ETF Series Solutions U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF wird derzeit mit 14.17 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -21.63% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von SEA zu verfolgen.
Wie kaufe ich SEA-Aktien?
Sie können Aktien von ETF Series Solutions U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) zum aktuellen Kurs von 14.17 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 14.17 oder 14.47 platziert, während 10 und -0.07% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von SEA auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in SEA-Aktien?
Bei einer Investition in ETF Series Solutions U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF müssen die jährliche Spanne 10.49 - 18.41 und der aktuelle Kurs 14.17 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.98% und 13.09%, bevor sie Orders zu 14.17 oder 14.47 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von SEA.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Claymore/Delta Global Shipping Index ETF?
Der höchste Kurs von Claymore/Delta Global Shipping Index ETF (SEA) im vergangenen Jahr lag bei 18.41. Innerhalb von 10.49 - 18.41 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 14.22 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von ETF Series Solutions U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Claymore/Delta Global Shipping Index ETF?
Der niedrigste Kurs von Claymore/Delta Global Shipping Index ETF (SEA) im Laufe des Jahres betrug 10.49. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 14.17 und der Spanne 10.49 - 18.41 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von SEA live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von SEA statt?
ETF Series Solutions U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 14.22 und -21.63% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 14.22
- Eröffnung
- 14.18
- Bid
- 14.17
- Ask
- 14.47
- Tief
- 14.13
- Hoch
- 14.18
- Volumen
- 10
- Tagesänderung
- -0.35%
- Monatsänderung
- -0.98%
- 6-Monatsänderung
- 13.09%
- Jahresänderung
- -21.63%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8