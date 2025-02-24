- Panoramica
SEA: ETF Series Solutions U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF
Il tasso di cambio SEA ha avuto una variazione del -0.84% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 14.22 e ad un massimo di 14.25.
Segui le dinamiche di ETF Series Solutions U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
SEA News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni SEA oggi?
Oggi le azioni ETF Series Solutions U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF sono prezzate a 14.22. Viene scambiato all'interno di -0.84%, la chiusura di ieri è stata 14.34 e il volume degli scambi ha raggiunto 3. Il grafico dei prezzi in tempo reale di SEA mostra questi aggiornamenti.
Le azioni ETF Series Solutions U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF pagano dividendi?
ETF Series Solutions U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF è attualmente valutato a 14.22. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -21.35% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di SEA.
Come acquistare azioni SEA?
Puoi acquistare azioni ETF Series Solutions U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF al prezzo attuale di 14.22. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 14.22 o 14.52, mentre 3 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di SEA sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni SEA?
Investire in ETF Series Solutions U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF implica considerare l'intervallo annuale 10.49 - 18.41 e il prezzo attuale 14.22. Molti confrontano -0.63% e 13.49% prima di effettuare ordini su 14.22 o 14.52. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di SEA con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Claymore/Delta Global Shipping Index ETF?
Il prezzo massimo di Claymore/Delta Global Shipping Index ETF nell'ultimo anno è stato 18.41. All'interno di 10.49 - 18.41, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 14.34 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di ETF Series Solutions U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Claymore/Delta Global Shipping Index ETF?
Il prezzo più basso di Claymore/Delta Global Shipping Index ETF (SEA) nel corso dell'anno è stato 10.49. Confrontandolo con gli attuali 14.22 e 10.49 - 18.41 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda SEA muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di SEA?
ETF Series Solutions U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 14.34 e -21.35%.
- Chiusura Precedente
- 14.34
- Apertura
- 14.22
- Bid
- 14.22
- Ask
- 14.52
- Minimo
- 14.22
- Massimo
- 14.25
- Volume
- 3
- Variazione giornaliera
- -0.84%
- Variazione Mensile
- -0.63%
- Variazione Semestrale
- 13.49%
- Variazione Annuale
- -21.35%
