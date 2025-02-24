КотировкиРазделы
SEA: ETF Series Solutions U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF

14.22 USD 0.12 (0.84%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SEA за сегодня изменился на -0.84%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.22, а максимальная — 14.25.

Следите за динамикой ETF Series Solutions U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SEA сегодня?

ETF Series Solutions U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) сегодня оценивается на уровне 14.22. Инструмент торгуется в пределах -0.84%, вчерашнее закрытие составило 14.34, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SEA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ETF Series Solutions U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF?

ETF Series Solutions U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF в настоящее время оценивается в 14.22. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -21.35% и USD. Отслеживайте движения SEA на графике в реальном времени.

Как купить акции SEA?

Вы можете купить акции ETF Series Solutions U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) по текущей цене 14.22. Ордера обычно размещаются около 14.22 или 14.52, тогда как 3 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SEA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SEA?

Инвестирование в ETF Series Solutions U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF предполагает учет годового диапазона 10.49 - 18.41 и текущей цены 14.22. Многие сравнивают -0.63% и 13.49% перед размещением ордеров на 14.22 или 14.52. Изучайте ежедневные изменения цены SEA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Claymore/Delta Global Shipping Index ETF?

Самая высокая цена Claymore/Delta Global Shipping Index ETF (SEA) за последний год составила 18.41. Акции заметно колебались в пределах 10.49 - 18.41, сравнение с 14.34 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ETF Series Solutions U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Claymore/Delta Global Shipping Index ETF?

Самая низкая цена Claymore/Delta Global Shipping Index ETF (SEA) за год составила 10.49. Сравнение с текущими 14.22 и 10.49 - 18.41 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SEA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SEA?

В прошлом ETF Series Solutions U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 14.34 и -21.35% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
14.22 14.25
Годовой диапазон
10.49 18.41
Предыдущее закрытие
14.34
Open
14.22
Bid
14.22
Ask
14.52
Low
14.22
High
14.25
Объем
3
Дневное изменение
-0.84%
Месячное изменение
-0.63%
6-месячное изменение
13.49%
Годовое изменение
-21.35%
