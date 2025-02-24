- 概要
SEA: ETF Series Solutions U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF
SEAの今日の為替レートは、-0.28%変化しました。日中、通貨は1あたり14.13の安値と14.18の高値で取引されました。
ETF Series Solutions U.S. Global Sea to Sky Cargo ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
SEA株の現在の価格は？
ETF Series Solutions U.S. Global Sea to Sky Cargo ETFの株価は本日14.18です。-0.28%内で取引され、前日の終値は14.22、取引量は4に達しました。SEAのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
ETF Series Solutions U.S. Global Sea to Sky Cargo ETFの株は配当を出しますか？
ETF Series Solutions U.S. Global Sea to Sky Cargo ETFの現在の価格は14.18です。配当方針は会社によりますが、投資家は-21.57%やUSDにも注目します。SEAの動きはライブチャートで確認できます。
SEA株を買う方法は？
ETF Series Solutions U.S. Global Sea to Sky Cargo ETFの株は現在14.18で購入可能です。注文は通常14.18または14.48付近で行われ、4や0.35%が市場の動きを示します。SEAの最新情報はライブチャートで確認できます。
SEA株に投資する方法は？
ETF Series Solutions U.S. Global Sea to Sky Cargo ETFへの投資では、年間の値幅10.49 - 18.41と現在の14.18を考慮します。注文は多くの場合14.18や14.48で行われる前に、-0.91%や13.17%と比較されます。SEAの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Claymore/Delta Global Shipping Index ETFの株の最高値は？
Claymore/Delta Global Shipping Index ETFの過去1年の最高値は18.41でした。10.49 - 18.41内で株価は大きく変動し、14.22と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。ETF Series Solutions U.S. Global Sea to Sky Cargo ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Claymore/Delta Global Shipping Index ETFの株の最低値は？
Claymore/Delta Global Shipping Index ETF(SEA)の年間最安値は10.49でした。現在の14.18や10.49 - 18.41と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。SEAの動きはライブチャートで確認できます。
SEAの株式分割はいつ行われましたか？
ETF Series Solutions U.S. Global Sea to Sky Cargo ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、14.22、-21.57%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 14.22
- 始値
- 14.13
- 買値
- 14.18
- 買値
- 14.48
- 安値
- 14.13
- 高値
- 14.18
- 出来高
- 4
- 1日の変化
- -0.28%
- 1ヶ月の変化
- -0.91%
- 6ヶ月の変化
- 13.17%
- 1年の変化
- -21.57%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8