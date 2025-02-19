Moedas / SCZ
SCZ: iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
77.18 USD 0.16 (0.21%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SCZ para hoje mudou para 0.21%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 76.75 e o mais alto foi 77.32.
Veja a dinâmica do par de moedas iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
SCZ Notícias
Faixa diária
76.75 77.32
Faixa anual
56.65 77.72
- Fechamento anterior
- 77.02
- Open
- 77.01
- Bid
- 77.18
- Ask
- 77.48
- Low
- 76.75
- High
- 77.32
- Volume
- 1.926 K
- Mudança diária
- 0.21%
- Mudança mensal
- 3.90%
- Mudança de 6 meses
- 21.49%
- Mudança anual
- 13.55%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh