SCZ: iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
77.29 USD 0.06 (0.08%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SCZ за сегодня изменился на -0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 77.09, а максимальная — 77.43.
Следите за динамикой iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
77.09 77.43
Годовой диапазон
56.65 77.43
- Предыдущее закрытие
- 77.35
- Open
- 77.41
- Bid
- 77.29
- Ask
- 77.59
- Low
- 77.09
- High
- 77.43
- Объем
- 1.600 K
- Дневное изменение
- -0.08%
- Месячное изменение
- 4.05%
- 6-месячное изменение
- 21.66%
- Годовое изменение
- 13.71%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.