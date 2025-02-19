Währungen / SCZ
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
SCZ: iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
76.67 USD 0.51 (0.66%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SCZ hat sich für heute um -0.66% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 76.54 bis zu einem Hoch von 76.84 gehandelt.
Verfolgen Sie die iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SCZ News
- Earnings Call Transkript: Santacruz Silv übertrifft Gewinnprognose für Q2 2025 deutlich, Aktie steigt stark an
- Earnings call transcript: Santacruz Silv Q2 2025 sees strong EPS beat, stock surges
- DISV: Benchmark-Beating International ETF
- Dollar Weakness Boosts International Appeal
- 'Rest Of World' Equities Finally Break Out
- Global Wealth Research - Quarterly Report: July 2025
- Global Leading Indicators, June 2025 - What Tariffs?
- Oil Moves On Middle East Tensions, But Other Markets Stay The Course
- SCZ: EAFE Small Caps Breakout, Still Cheap With High Momentum
- The Storm Before The Calm
- How Investors Should Approach Sweeping U.S. Tariffs, Global Fallout
- Stocks Are Falling, Gold Is Surging… What Should You Do?
- Exploring New Trade Deals Amid Rising Protectionism
- Soaring Services Trade: Why Service Trade Barriers Are A Potential Retaliation Tool
- How Deep Is Your Non-U.S. Love
Tagesspanne
76.54 76.84
Jahresspanne
56.65 77.72
- Vorheriger Schlusskurs
- 77.18
- Eröffnung
- 76.77
- Bid
- 76.67
- Ask
- 76.97
- Tief
- 76.54
- Hoch
- 76.84
- Volumen
- 1.056 K
- Tagesänderung
- -0.66%
- Monatsänderung
- 3.22%
- 6-Monatsänderung
- 20.68%
- Jahresänderung
- 12.80%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K