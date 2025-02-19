货币 / SCZ
SCZ: iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
77.02 USD 0.27 (0.35%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SCZ汇率已更改-0.35%。当日，交易品种以低点76.66和高点77.72进行交易。
关注iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
SCZ新闻
- Earnings call transcript: Santacruz Silv Q2 2025 sees strong EPS beat, stock surges
- DISV: Benchmark-Beating International ETF
- Dollar Weakness Boosts International Appeal
- 'Rest Of World' Equities Finally Break Out
- Global Wealth Research - Quarterly Report: July 2025
- Global Leading Indicators, June 2025 - What Tariffs?
- Oil Moves On Middle East Tensions, But Other Markets Stay The Course
- SCZ: EAFE Small Caps Breakout, Still Cheap With High Momentum
- The Storm Before The Calm
- How Investors Should Approach Sweeping U.S. Tariffs, Global Fallout
- Stocks Are Falling, Gold Is Surging… What Should You Do?
- Exploring New Trade Deals Amid Rising Protectionism
- Soaring Services Trade: Why Service Trade Barriers Are A Potential Retaliation Tool
- How Deep Is Your Non-U.S. Love
日范围
76.66 77.72
年范围
56.65 77.72
- 前一天收盘价
- 77.29
- 开盘价
- 77.18
- 卖价
- 77.02
- 买价
- 77.32
- 最低价
- 76.66
- 最高价
- 77.72
- 交易量
- 2.161 K
- 日变化
- -0.35%
- 月变化
- 3.69%
- 6个月变化
- 21.23%
- 年变化
- 13.31%
18 九月, 星期四
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 3.7
- 前值
- -0.3
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 7.6
- 前值
- 5.9
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 282 K
- 前值
- 263 K
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 1.935 M
- 前值
- 1.939 M
14:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- -0.2%
- 前值
- -0.1%
17:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 1.985%
20:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- $123.1 B
- 前值
- $150.8 B