Valute / SCZ
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
SCZ: iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
76.66 USD 0.52 (0.67%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SCZ ha avuto una variazione del -0.67% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 76.54 e ad un massimo di 76.84.
Segui le dinamiche di iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SCZ News
- Earnings call transcript: Santacruz Silv Q2 2025 sees strong EPS beat, stock surges
- DISV: Benchmark-Beating International ETF
- Dollar Weakness Boosts International Appeal
- 'Rest Of World' Equities Finally Break Out
- Global Wealth Research - Quarterly Report: July 2025
- Global Leading Indicators, June 2025 - What Tariffs?
- Oil Moves On Middle East Tensions, But Other Markets Stay The Course
- SCZ: EAFE Small Caps Breakout, Still Cheap With High Momentum
- The Storm Before The Calm
- How Investors Should Approach Sweeping U.S. Tariffs, Global Fallout
- Stocks Are Falling, Gold Is Surging… What Should You Do?
- Exploring New Trade Deals Amid Rising Protectionism
- Soaring Services Trade: Why Service Trade Barriers Are A Potential Retaliation Tool
- How Deep Is Your Non-U.S. Love
Intervallo Giornaliero
76.54 76.84
Intervallo Annuale
56.65 77.72
- Chiusura Precedente
- 77.18
- Apertura
- 76.77
- Bid
- 76.66
- Ask
- 76.96
- Minimo
- 76.54
- Massimo
- 76.84
- Volume
- 1.610 K
- Variazione giornaliera
- -0.67%
- Variazione Mensile
- 3.20%
- Variazione Semestrale
- 20.67%
- Variazione Annuale
- 12.79%
21 settembre, domenica