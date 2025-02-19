QuotazioniSezioni
Valute / SCZ
Tornare a Azioni

SCZ: iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF

76.66 USD 0.52 (0.67%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SCZ ha avuto una variazione del -0.67% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 76.54 e ad un massimo di 76.84.

Segui le dinamiche di iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SCZ News

Intervallo Giornaliero
76.54 76.84
Intervallo Annuale
56.65 77.72
Chiusura Precedente
77.18
Apertura
76.77
Bid
76.66
Ask
76.96
Minimo
76.54
Massimo
76.84
Volume
1.610 K
Variazione giornaliera
-0.67%
Variazione Mensile
3.20%
Variazione Semestrale
20.67%
Variazione Annuale
12.79%
21 settembre, domenica