Devises / SCZ
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
SCZ: iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
76.66 USD 0.52 (0.67%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de SCZ a changé de -0.67% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 76.54 et à un maximum de 76.84.
Suivez la dynamique iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SCZ Nouvelles
- Transcription de l’alerte résultats : Santacruz Silv au T2 2025 dépasse largement les prévisions de BPA, l’action s’envole
- Earnings call transcript: Santacruz Silv Q2 2025 sees strong EPS beat, stock surges
- DISV: Benchmark-Beating International ETF
- Dollar Weakness Boosts International Appeal
- 'Rest Of World' Equities Finally Break Out
- Global Wealth Research - Quarterly Report: July 2025
- Global Leading Indicators, June 2025 - What Tariffs?
- Oil Moves On Middle East Tensions, But Other Markets Stay The Course
- SCZ: EAFE Small Caps Breakout, Still Cheap With High Momentum
- The Storm Before The Calm
- How Investors Should Approach Sweeping U.S. Tariffs, Global Fallout
- Stocks Are Falling, Gold Is Surging… What Should You Do?
- Exploring New Trade Deals Amid Rising Protectionism
- Soaring Services Trade: Why Service Trade Barriers Are A Potential Retaliation Tool
- How Deep Is Your Non-U.S. Love
Range quotidien
76.54 76.84
Range Annuel
56.65 77.72
- Clôture Précédente
- 77.18
- Ouverture
- 76.77
- Bid
- 76.66
- Ask
- 76.96
- Plus Bas
- 76.54
- Plus Haut
- 76.84
- Volume
- 1.610 K
- Changement quotidien
- -0.67%
- Changement Mensuel
- 3.20%
- Changement à 6 Mois
- 20.67%
- Changement Annuel
- 12.79%
20 septembre, samedi