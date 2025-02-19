CotationsSections
Devises / SCZ
Retour à Actions

SCZ: iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF

76.66 USD 0.52 (0.67%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de SCZ a changé de -0.67% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 76.54 et à un maximum de 76.84.

Suivez la dynamique iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SCZ Nouvelles

Range quotidien
76.54 76.84
Range Annuel
56.65 77.72
Clôture Précédente
77.18
Ouverture
76.77
Bid
76.66
Ask
76.96
Plus Bas
76.54
Plus Haut
76.84
Volume
1.610 K
Changement quotidien
-0.67%
Changement Mensuel
3.20%
Changement à 6 Mois
20.67%
Changement Annuel
12.79%
20 septembre, samedi