通貨 / SCZ
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
SCZ: iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
77.18 USD 0.16 (0.21%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SCZの今日の為替レートは、0.21%変化しました。日中、通貨は1あたり76.75の安値と77.32の高値で取引されました。
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SCZ News
- Earnings call transcript: Santacruz Silv Q2 2025 sees strong EPS beat, stock surges
- DISV: Benchmark-Beating International ETF
- Dollar Weakness Boosts International Appeal
- 'Rest Of World' Equities Finally Break Out
- Global Wealth Research - Quarterly Report: July 2025
- Global Leading Indicators, June 2025 - What Tariffs?
- Oil Moves On Middle East Tensions, But Other Markets Stay The Course
- SCZ: EAFE Small Caps Breakout, Still Cheap With High Momentum
- The Storm Before The Calm
- How Investors Should Approach Sweeping U.S. Tariffs, Global Fallout
- Stocks Are Falling, Gold Is Surging… What Should You Do?
- Exploring New Trade Deals Amid Rising Protectionism
- Soaring Services Trade: Why Service Trade Barriers Are A Potential Retaliation Tool
- How Deep Is Your Non-U.S. Love
1日のレンジ
76.75 77.32
1年のレンジ
56.65 77.72
- 以前の終値
- 77.02
- 始値
- 77.01
- 買値
- 77.18
- 買値
- 77.48
- 安値
- 76.75
- 高値
- 77.32
- 出来高
- 1.926 K
- 1日の変化
- 0.21%
- 1ヶ月の変化
- 3.90%
- 6ヶ月の変化
- 21.49%
- 1年の変化
- 13.55%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K