SCZ: iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF

77.18 USD 0.16 (0.21%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SCZの今日の為替レートは、0.21%変化しました。日中、通貨は1あたり76.75の安値と77.32の高値で取引されました。

iShares MSCI EAFE Small-Cap ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
76.75 77.32
1年のレンジ
56.65 77.72
以前の終値
77.02
始値
77.01
買値
77.18
買値
77.48
安値
76.75
高値
77.32
出来高
1.926 K
1日の変化
0.21%
1ヶ月の変化
3.90%
6ヶ月の変化
21.49%
1年の変化
13.55%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K