SCO: ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil
17.04 USD 0.15 (0.89%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SCO para hoje mudou para 0.89%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 16.65 e o mais alto foi 17.06.
Veja a dinâmica do par de moedas ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
16.65 17.06
Faixa anual
14.57 24.51
- Fechamento anterior
- 16.89
- Open
- 16.82
- Bid
- 17.04
- Ask
- 17.34
- Low
- 16.65
- High
- 17.06
- Volume
- 850
- Mudança diária
- 0.89%
- Mudança mensal
- 3.40%
- Mudança de 6 meses
- 2.28%
- Mudança anual
- -14.16%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh