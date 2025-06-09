Divisas / SCO
SCO: ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil
16.89 USD 0.36 (2.18%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de SCO de hoy ha cambiado un 2.18%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 16.56, mientras que el máximo ha alcanzado 16.98.
Siga la dinámica de la pareja de divisas ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
SCO News
Rango diario
16.56 16.98
Rango anual
14.57 24.51
- Cierres anteriores
- 16.53
- Open
- 16.64
- Bid
- 16.89
- Ask
- 17.19
- Low
- 16.56
- High
- 16.98
- Volumen
- 1.642 K
- Cambio diario
- 2.18%
- Cambio mensual
- 2.49%
- Cambio a 6 meses
- 1.38%
- Cambio anual
- -14.91%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B