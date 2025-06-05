Валюты / SCO
SCO: ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil
16.53 USD 0.50 (2.94%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SCO за сегодня изменился на -2.94%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.46, а максимальная — 16.80.
Следите за динамикой ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
16.46 16.80
Годовой диапазон
14.57 24.51
- Предыдущее закрытие
- 17.03
- Open
- 16.68
- Bid
- 16.53
- Ask
- 16.83
- Low
- 16.46
- High
- 16.80
- Объем
- 1.998 K
- Дневное изменение
- -2.94%
- Месячное изменение
- 0.30%
- 6-месячное изменение
- -0.78%
- Годовое изменение
- -16.73%
