SCO: ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil
17.25 USD 0.24 (1.41%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SCO hat sich für heute um 1.41% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 17.19 bis zu einem Hoch von 17.41 gehandelt.
Verfolgen Sie die ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
SCO News
- Weekly Market Pulse: An Energetic Market (null:SPX)
- Beyond Pledges: A Climate Strategy Investors Can Actually Analyze
- ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil ETF: Not For Investors (NYSEARCA:SCO)
- Earnings Offer Evidence That U.S. Stocks Can Keep On Keepin' On
- Commodities: Oil Gains On Uncertainty Around Russian Oil
- June U.S. Oil Production New High
- Short-Term Energy Outlook, August 2025
- A Dynamic Market Creates New Sectoral Diversification Opportunities
- April World And Non-OPEC Oil Production Drops
- Retail Investors Boost U.S. Equity Buying, Institutions Slow Stock Selling In July
- Assessing Oil And Gas Volatility And Yield: Midstream Versus Upstream
- Short-Term Energy Outlook, July 2025 (Commodity:CL1:COM)
- Commodities: OPEC+ Noise Set To Increase This Week
- The Energy Transition Isn’t Just Electric, It’s Molecular
- June Market Recap: Policy Shifts - Themes Endure
- 2025 Midyear Outlook: How Investors Can Get A Grip On Economic Uncertainty
- U.S. Investor Risk Appetite Returns In July, Yet Bearish Stock Outlook Persists
- Weekly Commentary: 'Real Economy Sphere Vs. Financial Sphere' Q1 2025 Z.1
- Who Will Benefit From Deregulation?
- Monthly Commodities Tracker: May 2025
- Midyear Equity Outlook: Staying Selective Amid Volatility
- The Rare Earth Rerun
- SCO - Perfectly Sensible Speculative Tool But Not A Hold (NYSEARCA:SCO)
- 3 Areas To Watch In Energy Markets This Summer
Tagesspanne
17.19 17.41
Jahresspanne
14.57 24.51
- Vorheriger Schlusskurs
- 17.01
- Eröffnung
- 17.33
- Bid
- 17.25
- Ask
- 17.55
- Tief
- 17.19
- Hoch
- 17.41
- Volumen
- 370
- Tagesänderung
- 1.41%
- Monatsänderung
- 4.67%
- 6-Monatsänderung
- 3.54%
- Jahresänderung
- -13.10%
