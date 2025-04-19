Moedas / SCHK
SCHK: Schwab 1000 Index ETF
32.05 USD 0.24 (0.75%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SCHK para hoje mudou para 0.75%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 31.91 e o mais alto foi 32.12.
Veja a dinâmica do par de moedas Schwab 1000 Index ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
SCHK Notícias
Faixa diária
31.91 32.12
Faixa anual
23.18 55.62
- Fechamento anterior
- 31.81
- Open
- 31.96
- Bid
- 32.05
- Ask
- 32.35
- Low
- 31.91
- High
- 32.12
- Volume
- 540
- Mudança diária
- 0.75%
- Mudança mensal
- 4.26%
- Mudança de 6 meses
- 19.54%
- Mudança anual
- -41.84%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh