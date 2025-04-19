Devises / SCHK
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
SCHK: Schwab 1000 Index ETF
32.13 USD 0.12 (0.37%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de SCHK a changé de 0.37% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 31.98 et à un maximum de 32.18.
Suivez la dynamique Schwab 1000 Index ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SCHK Nouvelles
- Barbell Portfolios For Fall Volatility
- Should Schwab 1000 Index ETF (SCHK) Be on Your Investing Radar?
- Multi-Asset Income Midyear Outlook: Income And Resilience Among The Bumps
- Your Index Matters: Using The Right Building Blocks For Your U.S. Equity Portfolio
- How Much Does Income Matter For Total Return? It Depends On The Asset
- Q2 2025 Equity Market Outlook
Range quotidien
31.98 32.18
Range Annuel
23.18 55.62
- Clôture Précédente
- 32.01
- Ouverture
- 32.06
- Bid
- 32.13
- Ask
- 32.43
- Plus Bas
- 31.98
- Plus Haut
- 32.18
- Volume
- 607
- Changement quotidien
- 0.37%
- Changement Mensuel
- 4.52%
- Changement à 6 Mois
- 19.84%
- Changement Annuel
- -41.70%
20 septembre, samedi