통화 / SCHK
SCHK: Schwab 1000 Index ETF
32.13 USD 0.12 (0.37%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
SCHK 환율이 오늘 0.37%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 31.98이고 고가는 32.18이었습니다.
Schwab 1000 Index ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SCHK News
일일 변동 비율
31.98 32.18
년간 변동
23.18 55.62
- 이전 종가
- 32.01
- 시가
- 32.06
- Bid
- 32.13
- Ask
- 32.43
- 저가
- 31.98
- 고가
- 32.18
- 볼륨
- 607
- 일일 변동
- 0.37%
- 월 변동
- 4.52%
- 6개월 변동
- 19.84%
- 년간 변동율
- -41.70%
20 9월, 토요일